Bursa'da, sivil trafik polisleri toplu ulaşım araçlarına yolcu gibi binerek yapılan kural ihlallerini tespit edip ileriki ekiplere bildirdi. Bu bilgilendirmeyi Whatsapp üzerinden yaparak, kontrol noktalarındaki ekiplere yolcu minibüsü şoförlerine yönelik cezalar kesme fırsatı tanıdılar. Söz konusu denetimlerde, birçok sürücü, cep telefonuyla konuşma veya şerit ihlali yapma gibi kurallara uymadı. Ayrıca, kemer takmayan sürücülere de ceza yazıldı.

Bursa Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip, her gün minibüsler, midibüsler ve otobüsler gibi toplu taşıma araçlarına rastgele biniyor. Bu denetimler, günün herhangi bir saatinde gerçekleşiyor ve sürücü, güzergah boyunca sivil polislerce gözlem altına alınıyor. Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kural ihlallerini ileriki ekip üyelerine bildirerek işbirliği sağlıyor. Kontrol noktasındaki ekipler ise kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip durduruyor.

Sivil polisler, araç içinde bulunan yolculara ve sürücüye kendilerini tanıtarak, yapılan hataları anlatırken aynı zamanda eğitim veriyorlar.

Denetimler sonucunda birçok şoförün cep telefonuyla konuşma veya emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri saptanırken, hem kendi hayatlarını hem de diğer yolcuların güvenliğini riske atan bu sürücülere toplamda 96 bin lira trafik cezası kesildi.

Bu trafik denetimleri kamera kayıtlarına da yansırken, bazı sürücüler aldıkları cezalara itiraz ettiler. Ancak, cezası kesilen diğer sürücüler ise ekiplerin haklı olduğunu kabul ederek kurallara uyma sözü verdiler.