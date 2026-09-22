Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli vefatına yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen adli tahkikat devam ediyor. Dosya çerçevesinde bilgisine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan usta oyuncu Emin Olcay, savcılık katına çıkmadan önce adliye binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Savcılık görüşmesi öncesinde kısa bir açıklama yapan Olcay, "Sayın savcıyla bir görüşelim. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.