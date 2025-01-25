İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği dayanışna kahvaltısında bir açıklama yapan Başkan Ahmet Uğur, "Ninelerimiz annelerimiz bu erik tatlısını yapıyordu.

Bu erik tatlısının çok özellikleri var mesela düşünün Kemalpaşa tatlısı marka olmuş ama yediğiniz erik de kıyasladığınız zaman aynı değerleri taşımıyor.

Fransa 40.000 ton erik kurutuyor bunu 4 ile çarptığın zaman 150 ton erik yapıyor.

Türkiye'de 2.000 ton erik İnegöl bölgesinde var.

Bundan 25 yıl önce şimdi o erik 1 tona düştü.

Amerika 180.000 ton kuru erik kurutuyor.

Bunu 5 ile çarparsanız görürsünüz bu Tabii ki de tüketiliyor. Almanlar 2 Dünya harbinde her askere ikişer tane erik veriyordu. Çünkü o zamanlar çünkü o zamanlar nüfus da çok dardı adamları Moskova'ya savaşa göndermişlerdi. Aç kaldınız hiçbir şey bulamadınız bu erik pestili ile bir hafta daha ömrünü uzatabilirsiniz. Bu kadar değerli olan bir şeyi İnegöl'de bu potansiyel varken bunu yapmalıyız. İşte yediniz gördünüz işte hep beraber bunu İnegöl'e katacağız. Bunun adını da İnegöl erik tatlısı olarak empoze edeceğiz.

İnegöl tatlısı olarak belgesini almışımdır ama bunu genişleterek bir de bunu kısa vadeli olarak geliştireceğiz mesela şimdi bana deseniz ki 2 ton erik bul bulamayız. Bunun için erikleri arazileri ektireceğiz ve iki sene sonra bu çoğalacaktır.

Bu sene başladık bu yaban erik dediğimiz saç budama yaptığımız zaman aşılama yaparsak önümüzdeki senede erikleri dikmeye başlarız. Bu da İnegöl ekonomisine büyük bir katkı sağlar diye düşünüyoruz. Broşürler vardı gelmesi gerekiyordu ama gelmedi . Broşürlerde halka bilinçlendirecek basit basit pişirmeleri vardı . Bunu şimdi kaymaklı yediğiniz gibi cevizli fındıklı fıstıklı da yenir.

Bunların araştırmasını da İnşallah önümüzdeki günlerde paylaşacağız" dedi.