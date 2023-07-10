İnegöl’de Saloni Mobilya, Lenova Mobilya, Yol Mobilya, İyon Mekatronik, Erhun Metal ve Orimak Makine’nın başlattığı otomobil projesi Amperino’da yeni gelişme yaşandı. Amperino’nun İnegöl’de test sürüşlerine başlandı.

İnegöl’de 6 sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi Amperino’da, çalışmalar hızla devam ederken, araç ile alakalı test sürüşleri devam ediyor. Tam şarjla 150 kilometre yol gidecek aracı A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerde kullanabilecek.

Proje ortaklarından Haluk Özbek sosyal medya hesabından araç ile deneme sürüşlerinden video paylaştı.

Özbek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amatör olarak başladığımız L-7 konsept Elektrikli otomobil çalışmamız 40 kişilik Arge mühendisimizle oldukça ciddileşti. Seri üretime doğru ilerliyoruz.. Büyük desteklerinden dolayı TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Proje ortaklarımız Lenova Mobilya, Yol Mobilya, İyon Mekatronik, Erhun Metal ve Orimak Makina’ya, tüm teknoloji geliştirme Mühendislerimize, tüm tedarikçilerimize müteşekkiriz.”

İbrahim Uslu