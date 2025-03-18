İşletme sahipleri, yol çalışması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor. Show Haber’e konuşan esnaflar, “Bize gelen bütün müşteriler dışarıdan geldiği için buradaki tüm işletmelerde sıkıntı oluşacak” diyerek projeye tepki gösterdi.



Bir başka esnaf ise, “İnegöl’ün girişini bozuyorsun sen burada” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Yol çalışmasının yaklaşık 3 kilometre boyunca devam ettiğini belirten bir başka işletmeci, “Bizi bitirmiş durumda. Yan yol yapılıyor, bu bizi bitiriyor” diye konuştu.

Esnaflar, anayoldan yan yola düştüklerini ve bu durumun müşteri kaybına yol açtığını söylüyor. “Buradan geçen tekrar geri dönemez. Mümkün değil” diyerek sıkıntılarını dile getiriyorlar.



Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl girişi, yol inşaatı nedeniyle mağazaların yan yolda kalmasına neden oldu. Köfteyle, mobilyayla İnegöl’ün adını dünyaya duyuran işletmeler, projenin bir an önce gözden geçirilmesini istiyor.