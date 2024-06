İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Enes Üçkardaş, görevine başladı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Enes Üçkardaş,

"Bugün, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Ülkü Ocakları’nın İnegöl İlçe Başkanlığı görevini devralmış bulunuyorum. Bu onurlu görevi, Türk milliyetçiliği ideallerimiz doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümle çalışacağıma söz veriyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliği için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Terörle, bölücülükle ve milletimizin birliğine kasteden her türlü hainlikle mücadelemiz, kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sürecektir. Bu vatanın her karışı bizim için kutsaldır ve bu kutsal topraklarda hainlere, bölücülere ve teröristlere asla geçit vermeyeceğiz.

Ülkü Ocakları, Türk milletinin değerlerine, geleneklerine ve tarihine sahip çıkan gençler yetiştirmeye devam edecektir. Bizler, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde , büyük Türk milletinin sarsılmaz bekçileri olarak her zaman uyanık ve tetikte olacağız.

Bu vesileyle, bizleri destekleyen tüm dava arkadaşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Ne Mutlu Türküm Diyene!"

Kaynak: HABER MERKEZİ