Hangi Ülkenin: Hollanda
Kuruluş Tarihi: 1991
Şirket Tipi: Halka Açık
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Ralph Hamers ( CEO ), Patrick Flynn ( CFO ), Jeroen van der Veer (Başkan ait denetim kurulu)
Ürünleri: Perakende, Doğrudan, Özel, Yatırım, Ticari Bankacılık, Sigorta, Varlık Yönetimi
Çalışan Sayısı: 84.700
Resmi Sitesi: https://www.ingbank.com.tr/tr/
ING Bank Hakkında Bilgi
ING Bank kökeni Hollanda’lı olan ve ülkemizde de hizmet gösteren bir banka ve finansal hizmetler şirketidir. 1991 yılında kurulan ING Bank ülkemizde daha önce Oyak Bank ismiyle de hizmet vermiştir. Dünya çapında hizmet vermektedir ve 84.700 çalışana sahiptir. Hizmetleri ise şunlardır: Perakende, Doğrudan, Özel, Yatırım, Ticari Bankacılık, Sigorta, Varlık Yönetimi.
ING Bank’ın logosundaki turuncu aslan, Turuncu-Nassau Evi altındaki Grubun Hollanda kökenlerini işaret etmektedir. ING Bank, dünyadaki 11 dev finans şirketinin de üyesi olduğu Inter-Alpha Banks Group’un bir üyesidir. ING Bank 2012 yılında Sistematik Önemi Olan Bankalar listesine dahil olmayı başarmış bir bankadır. Daha sonra tekrar 2012 yılında yapılan araştırmalara göre ING Bank 150 milyar dolarlık geliri ile dünyanın en büyük bankacılık & finans hizmetleri ve sigorta holdingi olmayı başarmıştır ve dünyanın en çok gelir sağlayan 18. şirketidir.
ING Bank Hangi Ülkenin
Cevap: Hollanda
ING Bank’ın Ofisleri
- Australia Rolex
- China Heineken
- Bahrain Gulf Air
- Russia VTB
- Spain Pirelli
- Monaco TAG Heuer
- Canada Heineken
- Azerbaijan Fly Emirates
- Austria Pirelli
- UK Rolex
- Hungary Pirelli
- Belgium Pirelli
- Italy Heineken
- Singapore Singapore Airlines
- Malaysia Petronas
- Japan Rolex
- United States Rolex
- Mexico Heineken
- Brazil Heineken
- UAE Etihad Airways
ING Bank’ın Satın Aldığı Şirketler
- Parcom – 1994
- Wellington – 1995
- Barings – 1995
- Equitable of Iowa – 1997
- Furman Selz – 1997
- Bank Mendes Gans – 1997
- Guardian – 1998
- Clarion – 1998
- Bank Brussels Lambert – 1998
- Canadian Group Underwriters – 1999
- Aetna – 2000
- ReliaStar – 2000
- Seguros Comercial América – 2001
- Bank Śląski – 2001
- DiBa – 2002
- Allianc of Canada – 2004
- Rodamco Asia – 2004
ING Bank Hangi Ülkenin Bankası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm bankaların hangi ülkelere ait olduklarını öğrenebilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir veya iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.