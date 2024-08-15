Hangi Ülkenin: Hollanda

Kuruluş Tarihi: 1991

Şirket Tipi: Halka Açık

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Ralph Hamers ( CEO ), Patrick Flynn ( CFO ), Jeroen van der Veer (Başkan ait denetim kurulu)

Ürünleri: Perakende, Doğrudan, Özel, Yatırım, Ticari Bankacılık, Sigorta, Varlık Yönetimi

Çalışan Sayısı: 84.700

Resmi Sitesi: https://www.ingbank.com.tr/tr/

ING Bank Hakkında Bilgi

ING Bank kökeni Hollanda’lı olan ve ülkemizde de hizmet gösteren bir banka ve finansal hizmetler şirketidir. 1991 yılında kurulan ING Bank ülkemizde daha önce Oyak Bank ismiyle de hizmet vermiştir. Dünya çapında hizmet vermektedir ve 84.700 çalışana sahiptir. Hizmetleri ise şunlardır: Perakende, Doğrudan, Özel, Yatırım, Ticari Bankacılık, Sigorta, Varlık Yönetimi.

ING Bank’ın logosundaki turuncu aslan, Turuncu-Nassau Evi altındaki Grubun Hollanda kökenlerini işaret etmektedir. ING Bank, dünyadaki 11 dev finans şirketinin de üyesi olduğu Inter-Alpha Banks Group’un bir üyesidir. ING Bank 2012 yılında Sistematik Önemi Olan Bankalar listesine dahil olmayı başarmış bir bankadır. Daha sonra tekrar 2012 yılında yapılan araştırmalara göre ING Bank 150 milyar dolarlık geliri ile dünyanın en büyük bankacılık & finans hizmetleri ve sigorta holdingi olmayı başarmıştır ve dünyanın en çok gelir sağlayan 18. şirketidir.

ING Bank Hangi Ülkenin

Cevap: Hollanda

ING Bank’ın Ofisleri

Australia Rolex

China Heineken

Bahrain Gulf Air

Russia VTB

Spain Pirelli

Monaco TAG Heuer

Canada Heineken

Azerbaijan Fly Emirates

Austria Pirelli

UK Rolex

Hungary Pirelli

Belgium Pirelli

Italy Heineken

Singapore Singapore Airlines

Malaysia Petronas

Japan Rolex

United States Rolex

Mexico Heineken

Brazil Heineken

UAE Etihad Airways

ING Bank’ın Satın Aldığı Şirketler

Parcom – 1994

Wellington – 1995

Barings – 1995

Equitable of Iowa – 1997

Furman Selz – 1997

Bank Mendes Gans – 1997

Guardian – 1998

Clarion – 1998

Bank Brussels Lambert – 1998

Canadian Group Underwriters – 1999

Aetna – 2000

ReliaStar – 2000

Seguros Comercial América – 2001

Bank Śląski – 2001

DiBa – 2002

Allianc of Canada – 2004

Rodamco Asia – 2004

ING Bank Hangi Ülkenin Bankası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm bankaların hangi ülkelere ait olduklarını öğrenebilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir veya iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.