İnönü Caddesi’nin daha estetik görünüme kavuşması ve bölgenin hareketlenmesi için cephe iyileştirme projesi başlatılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in kalbi olan İnönü Caddesi’nde önemli bir çalışmaya başlıyor. Caddenin çehresini değiştirecek proje için Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban bölge esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda esnafa caddede yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi, öneri ve istekler alındı. Büyükşehir’in projesi bölge esnafı tarafından da beğenildi. Büyükşehir kısa süre önce yaptığı modern ışıklandırma çalışmasıyla caddeye görsel güzellik katmıştı.

"Önemli bir çalışma yapacağız"

Esnafa yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Balaban, "İzmit’in en öncelikli noktalarından biri olan İnönü Caddesinde önemli bir çalışma yapacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın girişimleriyle metronun bir durağı buraya yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında İnönü Caddesi daha da önem kazanmış olacak. Biz burada cadde üzerinde çalışma yapacağız. Caddenin çehresini değiştirecek bir çalışma olacak. Çalışmalar hakkında sizlere bilgi vermek için buradayız. Ortak karar alarak bu çalışmaları yapacağız" dedi.

İnönü Caddesi Cephe İyileştirme Projesi kapsamında binalarda dış cephe çalışması planlanıyor. Vatandaşlarla görüşülüp ortak karar alınacak. Cadde üzerindeki tüm dükkanların saçak ve tabelaları düzenlenecek. Ortak alınacak kararla tabelalar standart hale getirilecek. Görüntü kirliliğine neden olan tabelalar şık bir görünüme kavuşturulacak. İnönü Caddesi üzerinde vatandaşların dinlenebileceği hem de vakit geçirebileceği düzenlemeler yapılacak. Yayalar için kaldırımlar genişletilecek. Esnaf için durak cebi yapılacak.