Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir inşaat firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gemlik’in Küçük Kumla Mahallesi’ndeki bir inşaat firmasına ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Plastik boruların bulunduğu malzemeler kullanılmaz hale gelirken, alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.