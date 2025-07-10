TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Mayıs 2025’te aylık yüzde 0,88, yıllık yüzde 22,40 yükseldi. Sektörde malzeme ve işçilikteki artışlar dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,88, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,40 arttı.

Malzeme endeksi aylık yüzde 1,09, yıllık yüzde 17,81 yükselirken, işçilik endeksi aylık yüzde 0,52, yıllık yüzde 31,39 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık yüzde 0,81, yıllık yüzde 22,46 artış kaydetti. Malzeme endeksi aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 18,24 artarken, işçilik endeksi aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 30,40 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 22,20 artış gösterdi.

Malzeme endeksi aylık ve yıllık sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 16,46 artarken, işçilik endeksi aylık yüzde 1,12, yıllık yüzde 35,03 yükseldi.