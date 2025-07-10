İlçe sakinlerinin rahat bir yaz geçirmesi için yoğun bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, sinek, haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama seferberliğini sürdürüyor. Tüm mahalleler düzenli olarak ilaçlanırken, çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı çevreye zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

Sultangazi Belediyesi, komşularının sağlığını korumak ve ortak yaşam alanlarının kalitesini artırmak için yazın başından bu yana ilçe genelinde titiz bir çalışma yürütüyor. Yeşil alanlar başta olmak üzere haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla sinek, böcek, haşere ve kemirgenlere karşı mücadele ediliyor. İlaçlama sırasında doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

"Çalışmalar yaz boyu devam"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın sağlığını korumak, sinek, haşere ve kemirgenlerin önüne geçmek için tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Yaz başından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımızı düzenli olarak yaz sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanıyoruz. Komşularımızın içi rahat olsun" diye konuştu.