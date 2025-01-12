Euronews'ün haberine göre, Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, 44 ve 60 yaşları arasında vücutta belirgin moleküler değişiklikler meydana geldiğini keşfetti.

Bilimsel çalışma, hakemli dergi Nature Aging'de yayımlandı.

Araştırmanın baş yazarı ve genetik profesörü Michael Snyder, bulgularla ilgili şunları ifade etti:

“Zamanla kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten çarpıcı değişimler var. 40’lı yaşların ortası ve 60’lı yaşların başı, moleküler değişimlerin zirve yaptığı önemli zamanlar ve hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın bu doğru.”

Araştırma ekibi, yaşlanmanın insan vücudunu moleküler düzeyde nasıl etkilediğini incelemek amacıyla 25 ile 75 yaş arasındaki 108 katılımcıdan kan ve biyolojik örnekler topladı. Toplanan numunelerdeki 135 binden fazla molekül ve mikrop analiz edildi.

Bilim insanları, yaklaşık 250 milyar veri noktasını birkaç yıl boyunca izleyerek, RNA, proteinler, metabolitler ve mikrobiyomdaki yaşa bağlı değişiklikleri haritalandırdı.

Sonuçlar, moleküllerin yüzde 81’inin, 44 ve 60 yaşlarındaki iki kritik dönemde değiştiğini ortaya koydu.

Metabolizma, kardiyovasküler sağlık, bağışıklık fonksiyonu, cilt ve kas sağlığıyla ilgili moleküllerin bu dönemlerde artış ve azalma gösterdiği belirlendi.

60 yaşındaki değişimlerin, bağışıklık fonksiyonundaki azalma ve kronik hastalıkların artışıyla paralel olduğu gözlendi.

Çalışmanın yazarlarından Xiaotao Shen, 44 yaş değişimleri için şu açıklamayı yaptı: “Başlangıçta menopozun kadınlarda 40’lı yaşların ortasındaki değişimleri açıklayabileceğini düşündük. Ancak erkeklerin de bu değişimleri deneyimlediği ortaya çıktı. Bu, oyunda başka, potansiyel açıdan daha önemli faktörlerin olduğunu gösteriyor.”

Araştırma sonuçları kalp damar rahatsızlıkları veya Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkların neden aniden ortaya çıktığını da açıkladı.

ZME Science’a konuşan Prof. Snyder: “Bu değişiklikleri takip edebilir ve önleyici tedbirler alabiliriz. Örneğin, 40’lı yaşlarda statinlere başlamak kolesterol birikimini azaltabilirken, 60’lı yaşlarınızda daha fazla su içmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek böbrek ve bağışıklıktaki düşüşü hafifletebilir.”