Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın teşkilatlara verdiği hedefler doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de saha çalışmaları ve vatandaşlarla ikili temaslar devam ediyor.

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı vatandaşlara salep ikramında bulunarak güncel meselelere dair sohbetler etmeye başladı. İlki parti binası önünde gerçekleştirilen programın ikincisi Uzun Sokak girişinde gerçekleştirildi.

Stant çalışması ve salep ikramı programlarının ramazan ayına kadar her hafta başka bir bölgede gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan programda çoçuklara da balon dağıtıldı.

İKRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Program sonrası basın açıklaması yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız; "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan Bey'in her fırsatta dile getirdiği vatandaşlarla birebir diyalog hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Bugün ilçe yönetimimiz, belediye meclis üyelerimiz ve gençlik kollarımızla birlikte stant çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımıza soğuk havalarda içlerini bir nebze de ısıtacak salep ikramında bulunduk ve genel başkanımız Mahmut Arıkan'ın selamlarını ilettik. Geçtiğimiz hafta parti binamızın önünde gerçekleştirdiğimiz faaliyeti bu hafta Uzun Sokak girişine taşıdık. İkramlarımız ramazan ayına kadar her hafta devam edecek" dedi.

SAMİMİ VE İÇ ISITAN MUHABBETLERE İHTİYACIMIZ VAR

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

"Vatandaşlarımızla ikramlarımız sonrasında kısa süreli de olsa hasbihal ediyoruz ve gerçekten samimi ve iç ısıtan bir muhabbet ortaya çıkıyor. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz ve böyle ayaküstü muhabbetlere gerçekten ihtiyacımız var. Yine çocuklarımızı da mutlu edebilmek adına balonlar dağıtıyoruz. Stant çalışmalarımızı gören tüm hemşerilerimizi salep içmeye ve muhabbet etmeye çağırıyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."