Aşağıdaki canlılık faktörleri tam olarak sağlıklı, güçlü ve zinde bir gelecek için gereklidir. Araştırmamda bu faktörler vücut-zihin-ruh bağlantınızın tüm yönlerinin aktive edilmesiyle ilişkili güçlü bileşenler olarak tanımlanırlar. Bunların nasıl gerçekleştiği, sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır.

Biyo-özdeş hormonlar

Dr. Savage ve Amerikan Yaşlanma Geciktirici Tıp Akademisi vasıtasıyla, kritik hormonların istikrarlı biçimde azalmasının nasıl karmaşık bir güçten düşürücü hastalıklar dizisine yol açtığını belgeledim. Keskin bir idrak kabiliyeti ve genç bir görümle canlı ve sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu durumun tersine döndürülmesi gerektiğinin farkında olmanız önemlidir. Çözüm biyo-özdeş hormonlardır. Bu hormonlar, zararlı yan etkilere yol açmadan vücudun her yerinde bütünsel olarak etki gösterirler.

1930’lu yıllardan beri mevcut olan bu doğal bitki kaynaklı takviyeler bitki özlerinden terkip edilirler ve tam olarak insan hormonlarının kopyasıdırlar. Hormon seviyelerini eski haline getirerek ve hastalıkları önleyerek kişinin sağlığını sayısız yollarla korurlar. Biyo-özdeş hormonlar, hamile kısrak idrarı gibi potansiyel olarak zararlı olan bileşenlerden üretilen sentetik hormonlarla ilişkili kanser gibi herhangi bir risk içermeden etki gösterirler.

Ayrıca uygulama tekniklerindeki son yenilikler sayesinde, bu hormonların vücuda iletilmesi maksimum düzeye çıkarıldı. Bu ürünler deri altına uygulanan peletler, lokal plasterler ve kremler şeklinde mevcuttur.

Araştırmalar ve doğal biyo-özdeş hormon kullanımı yıllarca çok iyi belgelenmiş olsa da, bu bilgiler sadece son on yıl içinde halka yayıldı. 30 yıl önce Kuzey Amerika’daki akupunktur kullanımıyla ilgili korkuları ve tartışmayı hatırlayacak kadar yaşlıysanız, bir alternatif tedavinin güvenliği konusunda hem tüketicileri hem Batılı doktorları eğitip bilgilendirmenin ne kadar uzun zaman aldığı konusunda fikir sahibisiniz demektir.

Mesajı kendi yararlarına olmak üzere sıradan insanlara ulaştırdığı için Suzanne Somers gibi savunuculara teşekkür edebiliriz. Somers, Ageles (Yaşlanmaz) adlı kitabının büyük bölümünü biyo-özdeş hormonlara ayırdı. Halkın eğitilmesine başka bir destek olarak, 2009 yılında Oprah Winfrey Şov’da biyo-özdeş hormonlar konulu üç ayrı bölüme yer verildi.

Değişmeyi tercih etme konusundaki tutumunuz önemli

Değişmeyi istemek, kendinizi olanaklara açık hale getirmeniz açısından önemli bir faktördür. Şu andan itibaren kendinizi zinde ve sağlıklı hissetmek istiyorsanız, bu hedefe ulaşmanın gerektirdiği şeyleri yapmaya da istekli olmalısınız.

Yaşamak istediğiniz türdeki hayatı gözünüzde canlandırın ve bu vizyonu her yönüyle gerçekleştirmenin gerektirdiği şeyi yapmayı üstlenin. Kendinizi sürekli olarak tamamen harika hissetmenizi sağlayacak sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya başlamayı tercih edin.

Küçük adımlarla fakat istikrarlı bir şekilde ilerleyin

Kendiniz olmaktan mutlu değilseniz, değişmek ve hep istemiş olduğunuz hayatı yaşamak için hiçbir zaman çok geç değildir. Biraz emek ister fakat yaşınıza göre sağlığınızı en iyi hale getirmek için bir maraton, bir besleme uzmanı veya pahalı bir program gerekmez. Sadece istikrarlı bir şekilde küçük değişiklikler yaparak kendinizi daha iyi hissedebilir, vücut fonksiyonlarınızı daha iyi hale getirebilir ve hatta ömrünüzü bile uzatabilirsiniz.

Küçük şeyler genel sağlığınızda çok büyük bir değişik meydana getirecektir. Çok fazla para harcamanız gerekmiyor, fakat mutlak sağlığa dönüşüm yolunuzda istikrarlı biçimde adım-adım ilerlemeniz gerekiyor.

Örneğin, fiziksel egzersiz sağlıkta kilit unsurlardandır fakat bunun için pahalı bir spor salonuna gitmeniz veya maraton eğitimine başlamanız gerekmiyor. İşe öğle tatilinizde blokların etrafında yürüyerek başlayabilir ve o sırada bir doz D vitamini alabilirsiniz. Bu basit egzersiz, vücut-zihin-ruh bağlantınızı etkileyecektir. Deneyimli psikologlar, çoğu zaman insana kendini iyi hissettiren doğal hormonları artırmak ve depresyonu azaltmak için hastalarına her gün egzersiz yapmalarını tavsiye ederek tedaviyi başlatırlar.

Bu basit adım gerçekten hayatınızı değiştirebilir

Ayrıca küçük değişiklikler aşamalı bir süreç teşkil ettikleri için daha az strese neden olurlar. İleride de değineceğimiz gibi, stres nasıl yaşlandığınızı etkileyen diğer bir önemli faktördür. Sağlığınızı artırma arayışında kendinize ilişkin büyük beklentilerde bulunarak daha fazla stres yüklenmenizin bir gereği yok.

Beden sağlığı ve hormonlar

Vücut-zihin-ruh bütünlüğünün tesis edilmesi fiziksel bir denge teşkil eder, çünkü bu ruh halinizi, duygularınızı ve bir bütün olarak görüntünüzü derinden etkiler. Fiziksel olarak sağlıklı olmak, vücudun daha iyi beslenmesini, nutrasötik takviye ve biyo-özdeş hormonlar almayı ve düzenli egzersiz yapmayı gerektirir. Toksik ortamımızın etkilerini minimum düzeye indirmeye yönelik stratejiler de önemlidir.

Beslenme söz konusu olduğunda daha basit tercihler yapmayı öğrenebilir ve az işlenmiş gıda ve bitki bazlı bir diyet için daha sık çaba gösterebilirsiniz. Hepimiz çok meşgulüz ve hepimiz zevk için yemeyi seviyoruz fakat bunu sık sık yapmaya artık bir son verin. Bu basit değişikliğin kilo vermede ve gizli toksinlerin atılmasında payı olacaktır.

Biraz sonraki bölümlerde de göreceğiniz gibi, nutrasötik takviyeler kullanmak sağlığınız için teşvik edici hızlı bir başlangıcı daha çabuk hissetmenizi sağlar. Pek çok vitaminin önerilen günlük alım miktarı dejeneratif değişimlerin önüne geçmek için yeterli olmaz ve tükettiğimiz gıdalar da çoğu zaman yapı maddesi açısından yetersiz kalır. Belli takviyelerin sağlık için başka faydaları da vardır. 4. Bölümde neyin ne kadar alınacağı konusuna yer verilmiştir.

Pozitif yaşam

Yaşamınızın her aşamasının tadını çıkarmanız açısından şahsi tutumunuz kritik öneme sahiptir. Geçmişteki pişmanlıklara takılıp kalırsanız veya ilişkilerinizdeki süregelen tatsızlıklara katlanmaya devam ederseniz, yaşama coşkunuz bu durumdan etkilenecektir. Zaman-stresli kültürümüzde ruhunuzu besleme ihtiyacınızı gözden kaçırıyor olabilirsiniz fakat pozitif bir tutum geliştirmek, bu konuda çok büyük bir fark yaratabilir. Bunu yapıp yapmamanız, örneğin bu kitapta ele aldığımız değişikliklerin sizin için de mümkün olduğuna inanıp inanmadığınızı belirleyecektir.

Sağlıksız bir ilişki ile yaşamak, sağlığı her yaşta etkileyen son derece nemli bir faktördür. Henüz yeniyken duygusal yaralar genellikle kaybedilen hafıza gibi zamanla unutulup gideceği ümidiyle zihnin karanlık bir köşesine itilirler. Ne yazık ki sorundan kaçmak çoğu zaman ters etki yaratarak kontrol edilemez öfke patlamalarına, sabırsızlığa, bitkinliğe veya depresyona yol açar.

Pozitif değişiklikler hayatın bir alanından diğerlerine sıçrarlar. Bunlar umulmadık değişiklikler de olabilirler. Hastalarım garip zamanlarda arayıp, çoğu zaman “Dr. Garcia, kızımla olan ilişkimi onardım. İlişkimiz harika!” gibi şeyler söylerler. Bir hastanın bu doğaçlama telefon görüşmesinden sonra, kızıyla arasının düzelmesinin her ikisini de radikal biçimde değiştirdiğini ve bir sonraki adımın sağlığa kavuşmak olduğunu bilirim.

En çok sevdiğiniz kişilerle olan ilişkilerinizin düzeltilmesi de bahsettiğim küçük değişikliklere dahildir. Örneğin annenizle veya babanızla mükemmel bir ilişkiniz olmamışsa, belki de o ilişkiyi onarmak için küçük bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Muhtemelen hayatınızın geri kalanı için bunun getirdiği kazanımlar olacaktır.

Destek alın

Pek çok insan yaşam tarzında kalıcı değişiklikler yaparken, bir destekçinin sağladığı teşvikten ve motivasyondan yararlanır. Çoğu zaman bir fiziksel egzersiz koçu ve yaşlanma geciktirme koçu gibi çalışırım. Diğerleri, hastaların değişim arayışlarında birbirlerine yardımcı olmaları için eşleştirme sisteminden yararlanırlar.

Bu sizin için de uygunsa, yaşlanma geciktirici yaşam tarzınızı geliştirirken bir arkadaştan veya profesyonelden destek alın. Kendini tecrit etmek size uygun bir davranış değil: bizler yaratılışımız gereği mutluluk için başka insanlarla anlamlı etkileşimler kurmaya ihtiyaç duyan sosyal canlılarız. Çalışmalar, hayatla bağını koparıp yalnız yaşayan yetişkinlerin pek çok kronik hastalığın yanı sıra Alzheimer hastalığı, bunama ve depresyon gibi kognitif yetersizlik durumlarına karşı daha savunmasız olduğuna işaret ediyor.

Aktif stres azaltma

Stres öldürücüdür. Kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak beninizi yer. Zaman-stresli, çok fazla çalışma gerektiren ve hızla değişen dünyamızda stres kaçınılmazdır ve stresi idare etme biçiminiz yaşlandıkça daha fazla önem kazanan bir faktördür.

Nefes alma teknikleri, masaj, yoga, meditasyon veya egzersiz gibi bir stres giderici unsura sürekli olarak hayatınızda yer vermelisiniz, çünkü bu vücut-zihin-ruh bağlantısını birçok yönden etkileyecektir. Örneğin stresi azaltmak enerjinizi ve hormon seviyelerinizi yükseltir. Hayatta kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlar ve bu da ruhsal durumunuzu daha iyi hale getirir. Dikkat dağınıklığı duygusunu azaltır ve dünyada olup bitenlere ilişkin farkındalığınızı artırır.

Nasıl stresin üstesinden gelirsiniz?

En basit stres giderici faaliyet, derin nefes alma teknikleri ile gerçekleştirilir. Yavaş ve istikrarlı biçimde nefes almak olağanüstü bir stres azaltıcı eylemdir. Derin nefes alarak rahatlama tekniğini trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otomobilinizin içindeyken, metrodayken, sıra beklerken ve aslında her yerde uygulayabilirsiniz. Stresli durumları idare etmede harika bir destektir.

Dünyanın Gençliğini Koruma

Benim tutkum, insanları vücudun, zihnin ve ruhun gücünü sahiplenmeye teşvik etmeyi ve sağlıkta dünya standardını desteklemeyi içeriyor. Artık hayattaki işimi buldum. İnsanların sadece fiziksel olarak değil her yönde iyileşmelerine yardımcı olacak bir doktor olmak istiyorum. Nihayet artık bütünsel bir yaşlanma geciktirici tıp yaklaşımıyla hastalarım için bunu başardığımı söyleyebilirim.

Bu bana her gün heyecan veriyor. İnsanları hastalıkları önleme ve sağlıklı kalma konusunda eğitmem için önümde açılan kapılar, tutkumun peşinden gitmemin beklenmeyen bir sonucudur. Geleneksel tıp camiasının dışladığı insanlarla özdeşleşip, onlara bir çare olduğu konusunda daha da güçlü bir şekilde güvence vermeye çalışıyorum. Bunun sayısız mükafatları oldu.

Aşağıdaki bölümde yer alan tavsiye, güvenilir araştırmalara ve kanıta dayalı çalışmalara dayanır ve yaşla ilgili gerilemeyi yavaşlatmaya yönelik tüm yöntemlerin kullanılmasını kapsar. Ayrıca bu bölümde yaşla ilgili rahatsızlıkların temel nedenleri ve bu rahatsızlıkları hafifletmek için gereken tedaviler irdelenir.