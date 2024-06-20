Alçak katil Netenyahu ve yandaşları Gazze’den sonra, Refah’ta ki masum insanları da hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek oldukları, sapık hayalleri uğruna acımasızca katletmeye devam ediyorlar. Gazze’den sonra Refah’taki katliama karşı da Birleşmiş Milletler ve Batı liderleri süslü püslü laflar etmekten başka bir şey yapmıyorlar.

Bizde güzel bir söz vardır “insanın ar damarı çatlamasın” diye bu vicdansız damarsızların ar damarları çatlamış, çığrından çıkmışlar, her yere her şeye kuduz köpek iştahı ile saldırarak utanmadan yaptıklarını mübah görüyorlar.

Görüntüsü ile insan ama içerik olarak insanlığını kaybetmiş hayvan bile diyemeyeceğimiz, hayvandan daha aşağı, yaratık mı diyelim, ne diyelim. İnsan söyleyecek kelime bulamıyor. Bu insan olamayan, insanlıktan çıkmış zalimlere karşı.

İnsanlığını kaybetmiş, insan değil, hayvandan daha aşağı olan acımasız yaratıklar ile karşı karşıyayız.

Acımasız, sapık, zalim katiller güçlerine güveniyorlar. Bir Rus yazar ve düşünür, okumuş olduğum kitabında “güç yozlaştırır” diyordu. Sahip oldukları güç ve sapık inanç bunları insanlıktan çıkarmış. Ataları Firavun da gücüne güvenip büyüklük tasladığı için sonunda hüsrana uğrayarak yok olmuştu.

Katil İsrail’in, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmekten daha çok zevk aldığı dikkat çekiyor. Sapık bir inanca sahip olan katil uykuda iken evleri bombalayarak kadınları, bebekleriyle birlikte evlerini başlarına yıkarak diri diri yakıyor. Bunu yapmakla sevap kazandığını söylüyor, öyle olduğunu zannediyor. Sapık inancına göre bunun bir tanrı buyruğu söylüyor. Başları bedeninden kopmuş olan bebeklerin görüntüleri insanın yüreğine derin bir acı düşürüyor. Gazzeli bir yaşlı teyze ise bu zalimler yemeklerimize bile kan bulaştırdı, diyor. Ne kadar zor mazlum insanların durumları çok acı.

Çocukların, gözlerinin yaşlarının akmasına fırsat vermeden öldürüyorlar. İnsan asıl ruhu ile insandır. Bedeni ile değil. İnsanı insan yapan ruhudur. Ruhsuz katiller nasıl uyuyabiliyorlar. Kendi çocuklarına böyle bir şey yaşatılsa kabul ederler mi? Elbette etmezler. Dünyayı ayağa kaldırırlar. Çocuk katili sapık katliamcılar, yakıp yıkmakla zafere ulaşamayacağınızın farkında bile değilsiniz. Aslında kendinizi yakarak sona doğru yol almaktasınız. Sonunda ilahi adaletin tokadını yiyerek yol alacaksınız. Yaşasın dünyadaki acı çekmekte olan tüm mazlumlar. Allah mazlumları muzaffer eylesin. Acımasız emperyalistleri kahreylesin.