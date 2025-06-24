Hani bazen gözlerine perde mi indi denir ya Dünya da şu an öyle bir şey yaşanıyor.

Çocuk katili acımasız katil İsrail adeta canı sıkıldıkça bizimde içinde bulunduğumuz bölge ülkelerine saldırıyor. Filistin’e, Gazze’ye, Lübnan’a, Suriye’ye, Yemen’e, İran’a saldırıyor. Mazlum günahsız insanları acımasızca öldürüyor. Ve akla hayale gelmedik işkenceler yaşatıyor. Filmlerde bile görülmeyecek işkenceleri uyguluyor. Bu terörist devlete yandaşları göz yumuyor ve destek veriyorlar. ABD olmasa İsrail bugün yaptıklarının hiçbirisini yapamaz ve bölgede barınamaz yok olup gider. Küstah Netenyahu ve İsrail’in devlet yetkilileri zaman zaman bizi de tehdit ediyorlar. Dünya’da iki önemli Müslüman ülke olan Türkiye ve kardeş, dost ülke olan Pakistan’a karşı da akılları sıra oyun kurmaya çalışıyorlar.

Pakistan ve Türkiye’de oynanan oyunların arkasında İsrail ve Amerika’nın olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Amerika ve İsrail hiçbir zaman Türkiye’nin ilerlemesini istemezler. Dost ve kardeş Pakistan ile aynı kaderi yaşıyoruz. Suiskastler Terör darbeler yaşanılanların arkasında İsrail ve Amerika’nın mutlaka parmağı var. İsrail yıllar önce Rahmetli Ziyâülhakkı da tehdit etmişti.

Kısa bir süre sonra ziyâülhak içerisinde Amerikalılarında olduğu bir uçak kazasına kurban gitmişti. Bunun normal bir uçak kazası olmayacağı arkasında karanlık güçlerin olabileceği söyleniyor. Her geçen gün gittikçe azan, mazlum insanları sinek gibi öldüren dünyalarını başlarına yıkarak ocaklarını söndüren ve yaşayanlara da her türlü zulmü reva gören, masumları ilaçsız, gıdasız, tedavisiz, evsiz bırakan bu zalimlerin zulümlerine kim dur diyecek. Sanki bütün dünya efsunlanmış, büyülenmiş, Dünya’nın gözlerine perde inmiş sadece bekliyor demet veriyor, seyrediyorlar.

Tüm dünya sorumlu tüm Araplar sorumlu çünkü İsrail Dünya’nın düşmanı. Bu mesele sadece Gazze ve Filistin’in meselesi değil tüm insanlığın meselesidir. Tv haberlerinde yaralanmış genç Gazzeli bir kardeşimiz bütün dünyaya acı dolu gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu. Nerede Araplar nerede ? Dünya, nerede insanlık? Evet nerdesiniz insanlık. Bütün Dünya uyanın gözlere inen perdeden kurtularak zalim İsrail’e gereken cevabı verin. Kahrolsun Siyonizm ve emperyalizm. Yaşasın Dünyada acı çekmekte olan tüm mazlum masumlar.