Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında "İnsanlık Nerede?" tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Körfez Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "İnsanlık Nerede?" yetişkin tiyatro oyunu, vatandaşların beğenisine sunuldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna vatandaşlar da ilgi gösterdi. Başarılı bir performansla oynanan oyun, izleyicilerinden tam not aldı. Yazarı Salih Yücel, Yönetmeni Berat Eren olan oyunda zaman zaman duygu dolu anlar da yaşandı. İçerisinde ışık oyunu, gölge oyunu, müzikler ve konuşmalar barındıran oyunda insanlık tarihi anlatıldı. İnsanları, hayvanları ve tüm canlıların dünyaya gelişini ve amacını konu alan oyunda izleyiciye birçok duygu aktarıldı.