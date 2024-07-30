Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram‘ın, bir çok özelliği bulunuyor. Bu özellikler arasında en çok kullanılanlar ise hikaye paylaşma ve Reels video paylaşma özelliğidir. Kullanıcılar hikaye alanında Instagram story paylaşma süresi 15 saniyedir. Reels alanında video paylaşma süresi ise 15, 30 ve 60 saniye seçenekleri ile farklılık göstermektedir.

instagramda hikaye ve Reels alanında paylaşım yapacağınız zaman gönderileri taslaklara kaydedip daha sonra instagram’da paylaşım yapabilirsiniz. Taslaklara kaydetmiş olduğunuz gönderileri silebilir, isterseniz üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıp paylaşabilirsiniz. Instagram gizlililik hesap görme gibi taslakların nerede olduğu ve nasıl silineceği de çok merak ediliyor.

Instagram’ın özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcılar bazı konularda zorlanabiliyor. Taslakları kullanmayı bilmeyen kullanıcılar gönderilerin nereye kaybolduğunu merak ediyor. Bizler de size Instagram taslaklar nerede adım adım anlattığımız rehber paylaşıyoruz. Reels taslak nerede ve taslak silme işlemi nasıl yapılır taslaktaki gönderileri kimler görebilir gelin anlatalım.

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Instagram Taslak Olarak Kaydetme

Instagram hesabınızdan hikaye veya Reels paylaşımı yapacağınız zaman dilediğiniz zaman paylaşımı taslak olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra taslaklarda bulunan gönderileri paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Instagram taslak kaydetme işleminden sonra gönderilere taslaklar bölümünden tekrar ulaşabilirsiniz. Peki taslaklara kaydetme nasıl yapılır?

Instagram uygulamasına giriş yapın.

Üst bölümde yer alan artı işaretine tıklayın ve bu alandan hikaye paylaşma bölümüne gidin.

Cep telefonunuzdan paylaşacağınız hikayeyi seçerek gerekli düzenlemeleri yapın.

Geri butonuna bastığınız zaman yapmış olduğunuz düzenlemeleri silebilir veya Taslağı Kaydet diyerek taslaklara kaydedebilirsiniz.

Instagram hikaye taslaklarına ulaşmak için artı işaretine basın ve “Hikaye” butonuna tıklayın. Açılan sayfada “Taslaklar” yazısına tıklayarak hikaye taslaklarına ulaşabilirsiniz.

Instagram Reels Taslaklar Nerede?

Instagram Reels alanında yapacağınız paylaşımları taslak olarak kaydederek daha sonra paylaşabilirsiniz. Bu işlem için artı işaretine tıkladıktan sonra Reels Videosu diyerek videoyu çektikten sonra çarpı işaretine tıklayınca “Taslağı Kaydet” yazısı görünecektir. Taslağı kaydet dediğiniz zaman Reels Videosu taslaklara kaydedilir.

Taslağa kaydedilen Reels videolarına ulaşmak için tekrar Reels Videosu paylaşma alanına gelin. Ekranı aşağı doğru çektiğiniz zaman Taslaklar yazısı görünecektir. İşte Instagram Reels Taslaklar tamda burada!

Instagram Hikaye Taslaklar Nerede?

“Instagram Hikaye Taslakları Nerede?” diyorsanız ilk yapmanız gereken uygulamayı açarak hikaye paylaşımı alanına girmek. Bu alanda taslaklara ulaşabilir istediğiniz taslakları silebilirsiniz.

Peki nerede bu taslaklar? İşte cevabı:

Uygulamayı açtıktan sonra artı işaretine ve ardından Hikaye yazısına tıklayarak hikaye paylaşımı alanına gelin.

Taslaklar yazısına tıklayarak taslaklarda bulunan hikayelerinize ulaşın. Hikaye taslaklarından silmek istediğinizi açarak geri gelme butonuna bastığınız zaman Taslağı Sil uyarısını göreceksiniz. Taslağı sil diyerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Instagram Taslak Silme Nasıl Yapılır?

Instagram Hikaye ve Reels videosu taslakları çok kolay silinebiliyor. Taslaklarda bulunan içeriklerden istediklerinizi silebilir, istediklerinizi paylaşabilirsiniz. Silmek istediğiniz paylaşımlar için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

Instagram Reels Video Taslaklar bölümünü açın.

bölümünü açın. Sağ üst bölümde yer alan video seçme butonuna tıklayın.

Silmek istediğiniz Reels Videosunu seçerek alt bölümde çıkan “Sil” butonuna tıklayarak taslaklarda bulunan videoları silebilirsiniz.

Sizler için “Instagram taslaklar nerede?” ve “Instagram taslak silme nasıl yapılır?” sorularını cevapladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri bir bir anlattık. Paylaşım hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.