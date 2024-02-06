İnegöl'de 4 gün önce ilaç içerek intihara kalkışan adam hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz geçtiğimiz Cuma günü Mahmudiye Mahallesi'nde ki ikametinde ilaç içerek hayatına son vermek isteyen 39 yaşındaki R.B. yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

4 gündür İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İBRAHİM USLU