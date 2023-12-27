Afgan tazısı, hoş görünüşleri ve ilginç özellikleri sebebiyle birçok insanın en sevdiği bir köpek cinsidir. Dikkat çeken tek yönleri görünüşleri değil elbet, dünyanın en pahalı köpek ırklarından biri olan Afgan tazısına sahip olmak istiyorsanız cep yakan fiyatlarını ve bakım masraflarını da hesaba katmanız gerek.

Afgan tazısı yavrusunun fiyatları 1500 ile 2000 dolar arasında değişiklik göstermektedir. İşte görenlerin gözlerini alamadığı Afgan tazısının özellikleri;

1. Bilinen en eski köpek ırklarından biridir

Bu köpek ırkı o kadar eskidir ki, tam olarak hangi zamanda ortaya çıktığını belirlemek çok zor. Efsaneye göre Afgan tazısı, Nuh’un Gemisi’nde kurtarılan bir köpek türüydü. Büyük olasılıkla, köpekler Büyük İskender’in ordusuyla Afganistan’a geldi. (Bu teoriyi desteklemek için Afganistan’daki mağaralarda farklı görünümlü köpekleri gösteren kaya oymaları da kanıt gösteriliyor.) Pek çok uzman, görünüşlerinin birbirine yakın olması sebebiyle Afgan tazılarının atası olarak Saluki ırkını işaret etmektedir; her ikisi de Pers tazısı olarak anılır.

2. Avlanmak için kullanılmıştır

Bu zarif köpekler lüks bir yaşam için yetiştirilmiş gibi görünebilir, ancak başlangıçta Afganistan’ın çöllerinde ve dağlarında avcılara yardım etmek için kullanılıyorlardı. Kovaladıkları hayvanları (leoparlar gibi) köşeye sıkıştırır ve sahipleri yetişene kadar onları burada tutardı. Bu zeki köpekler bağımsız olarak avlanma ve düşünme yeteneğine sahiptir, bu da avlanma esnasında yönlendirmenize ihtiyaç olmadan rahatlıkla görevini yerine getirmesini sağlayan bir özelliği.

3. Yarış atları kadar hızlıdır

Ortalama bir Afgan tazısı 55 km/saat bir hıza ulaşabilir, yani ortalama bir safkan yarış atıyla aynı hıza sahiptir. Dünyanın en hızlı atı ise saatte ancak 60 km/saatlik bir hıza ulaşabilir.

4. Afgan tazısı inanılmaz bir çevikliğe sahiptir

Afgan tazısı yalnızca hızlı değil, aynı zamanda oldukça çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip. Diğer ırklardan çok farklı olan kalça yerleşimleri (diğer ırklara kıyasla daha yüksek ve daha geniştir) Afgan dağlarının engebeli arazilerinde çok hızlı manevralar yapmalarını sağlar.

5. Mükemmel bir görüş becerilesi vardır

Afgan tazıları, sighthounds olarak bilinen bir grup ince köpeğin üyesidir. Bu grup, tazı, borzoi ve Saluki’den oluşur ve tüm bu cinslerin görüş açıları oldukça geniştir. Bu köpeklerin kafa yapıları onlara 270 derecelik bir görüş alanı sağlar.

6. İpek kürklerini güzel olduğu kadar koruyucu da

Afgan tazısının en ayırt edici özelliği uzun kürküdür. İpeksi yeleleri oldukça güzel görünür elbette, ancak bu kürklerin asıl görevi onları soğuk havalarda sıcak tutmaktır. Tüysüz oldukları çok nadir görülür, genelde yavrusunun ilk günleri tüysüz geçer.

7. Picasso, afgan tazısından ilham aldı

Picasso, köpek sevgisiyle bilinen bir sanatçıdır. Yaşamı boyunca, teriyerlerden kanişlere kadar birçok ırkı besledi. Özellikle Lump adında bir dachshund ırkı köpeğini çok severdi, ancak diğer favorisi ise Afgan tazısı olan Kabil adındaki köpeğiydi.

8. Canları kolaylıkla yanabilir, dikkatli olun

Afgan tazıları oldukça sağlam bir ırktır ve genellikle çok fazla sağlık sorunu yaşamazlar; ortalama olarak 14 yıl kadar yaşarlar. Bununla birlikte, ağrı eşikleri çok düşüktür ve en ufak bir yaralanmada bile sızlanırlar. Bir Afgan tazısına sahipseniz, onun tırnaklarını keserken bunu aklınızda bulundurmanızı öneririz.

9. Afgan tazısını geniş ve güvenli bir yerde tutmalısınız

Afgan tazıları koşmayı çok severler ve sınıflarındaki diğer köpekler gibi, istedikleri bir şeyi görürlerse, durmaksızın ona koşmaya başlayacaklardır; dünyanın en saldırgan köpeğinden biridir. Afgan tazılarını çitle çevrili alanlarda veya sıkı bir tasma ile tutmak bu sebeple oldukça önemli. Sağını ve solunu kontrol etmeksizin caddeden karşıya geçebilirler ve bu onlar için tehlikelidir.

10. Son olarak, kokuları

Afgan tazılarına zaman zaman “kokulu tazı köpeği” de denir. Bu köpeklerin yanaklarında hoş, misk gibi bir koku yayan koku bezleri bulunur.