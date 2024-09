iPhone 16 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı.

iPhone 16 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi. Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı. Peki, iPhone 15 serisinin sunduğu özelliklere kıyasla, iPhone 16'da neler değişti?

iPHONE 16 VE iPHONE 16 PLUS ÖZELLİKLERİ

Apple, standart iPhone 16 modelleri için çeşitli tasarımlar test etti, ancak sonunda hap şeklinde bir kamera çıkıntısına sahip dikey hizalanmış bir kamera sisteminde karar kıldı. Önceki iPhone'lar, çapraz lensleri barındırmak için kare şeklinde bir kamera çıkıntısı kullanıyordu, ancak Apple yeni lens düzenlemesiyle kamera çıkıntısını inceltmeyi başardı. Kamera tasarımını saymazsak, iPhone 16 bir önceki modellere göre aynı genel tasarımı takip ediyor; kare çerçeve, MagSafe kablosuz şarjına izin veren arka cam, ön kamerasıyı ve Face ID sensörlerini barındırmak için Dynamic Island ve alt kısımda USB-C şarj/veri portu.

YENİ İŞLEMCİ VE DAHA FAZLASI

iPhone 16, tıpkı iPhone 15'te olduğu gibi 6,1 inçlik 60 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek. Apple, iPhone 16 serisinde yepyeni bir çip seti olan A18 ile karşımıza çıkıyor. Bu hamle, şirketin önceki yıllarda uyguladığı "Pro çipini standart modele taşıma" stratejisinden önemli bir ayrılış olarak dikkat çekiyor. A18 çipi, Apple'ın bugüne kadarki en gelişmiş işlemcisi olarak öne çıkıyor. Performans ve enerji verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler sunması beklenen bu çip, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarına da güç verecek.

YENİ DEKLANŞÖR TUŞU

iPhone 16'da eylem düğmesi ve yeni fiziksel kamera kontrol düğmesi, su ve toza dayanıklılık gibi çeşitli yeni donanım iyileştirmeleri yer alıyor. Güç tuşuyla aynı tarafta yer alan bu yeni tuş, fotoğraf ve video çekimini daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Kamera uygulamasında olduğunuzda ve bu tuşa hafifçe bastığınızda otomatik olarak odaklama yapıyor. Fotoğraf çekmek için ise tek bir sert basış yeterli. İki parmağınızla tuş üzerinde kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuzda ise video kaydı başlıyor. Apple, geçen yıl iPhone 15 Pro serisiyle birlikte akıllı telefon kullanım deneyimine yepyeni bir boyut kazandıran "Eylem Butonu"nu tanıtmıştı. Sessize alma tuşunun yerini alan bu çok yönlü buton, kullanıcıların birçok işleve tek bir dokunuşla erişmesini sağladı. Şimdi ise bu buton, artık standart ve Plus modellerde de yer alacak. iPhone 16 Plus ise genel anlamda standart modelin aynısı. Her zamanki gibi en büyük fark ekranın daha büyük olması. Bu modeldeki ekran 6,1 inç değil, 6,7 inç olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 16 tüm özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED

İşlemci: A18

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Batarya: 3.561 mAh (20W)

İşletim Sistemi: iOS 18

iPhone 16 Plus tüm özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED

İşlemci: A18

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Batarya: 4.006 mAh (20W)

İşletim Sistemi: iOS 18

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone 16 - 128 GB - 64 bin 999 TL

iPhone 16 - 256 GB - 69 bin 999 TL

iPhone 16 - 512 GB - 79 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 128 GB - 73 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 256 GB - 78 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 512 GB - 88 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 128 GB - 82 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 256 GB - 87 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 512 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 1 TB - 107 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 256 GB - 99 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 512 GB - 109 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 1 TB - 119 bin 999 TL