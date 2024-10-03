İpsala AK Parti’de 8.olağan kongre çalışmaları kapsamında 29 Eylül Pazartesi günü parti binasında delege seçimleri büyük bir olgunluk içinde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi saat 16’ya kadar devam etti. Parti üyeleri imza karşılığında oylarını kullanarak delegeleri belirlediler.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir,”AK Parti İpsala İlçe başkanlığımızda delege seçimlerini birlik ve beraberlik içerisinde tamamladık. Delege seçimlerine katılan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Teşkilatımızın tüm kademeleri Belediye başkanımız Belediye meclis üyeleri İl Genel meclis Üyemiz ile birlikte tek yürek olarak birlik ve beraberlik içinde Delege seçimlerimizi tamamladık Teşkilatımıza Hayırlı olsun”dedi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir,400 delegenin seçildiğini ifade etti.