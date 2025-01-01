İpsalalı kadınların emekleri ile üretilen İpsala çikolatalarının üretimi için geçtiğimiz aylarda İpsala Kaymakamlığı’nca başlatılan projede sona gelindi. Çikolata için fabrika kalitesinde üretim bandı kurulması için kadınlar eğitimlerini tamlamışlardı. AR-GE çalışmalarının devam ettiği projede imal edilen çikolatalar, vatandaşların da beğenisini kazandı. Kurulacak 5 milyon 300 bin TL’lik üretim tesisi ile sektörde marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İpsala çikolata fabrikasında mart ayında üretilecek pirinç patlaklı, Karaapaç cevizli, Meriç yer fıstıklı çikolataların marketlerde yerini alması bekleniyor.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, “İpsalalı kadınlarımıza inandık, onlar da bizim inancımızı haklı çıkardı. İpsala Çikolata Atölyesi, fabrika olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mart ayına kadar çikolata üretim bandı kurulmuş olacaktır” dedi.

İpsala Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ADEM projesi dahilinde kursiyerlerin hazırladığı çikolatalar görücüye çıkmış, marka, patent ve satış işlemleri başlatılmıştı.