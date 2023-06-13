Türk Hava Kurumu (THK) İpsala Şubesi'nde mevcut başkan Niyazi Akıncı'nın yeniden aday olmadığı seçimli genel kurulda yeni başkan Murat Uzun oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Hava Kurumu İpsala Şubesi'nin yıllık olağan genel kurulu Pazaryeri'ndeki dernek binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını İsmail Aliş yaptı. Gündemdeki maddelerin görüşülüp oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yapılan seçimlerde mevcut başkan Niyazi Akıncı yeniden aday olmadı.

Şubenin yeni başkanı Murat Uzun ve yönetimi oldu. Yeni Başkan Uzun, yıllardır başkanlık görevini sürdüren Niyazi Akıncı abimden görevi devraldığını belirterek, "Allah utandırmasın, nice görevler yapmayı nasip eylesin" dedi.

Uzun başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna Ali Koşan, Erhan Demir, Menderes Şenkol ve Talat Gülver seçildi.

Yıldırım Aldemir, Halil Sevim ve Birol Eren ise Murat Uzun başkanlığındaki yeni yönetimde denetleme kurulu olarak görev aldı.