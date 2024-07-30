Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara ve Haftanin'de tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve… pic.twitter.com/dFpyVr5Lil— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2024