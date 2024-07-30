Hangi Ülkenin: İspanya

Kuruluş Yılı: 18 Mart 1919

Kurusucu: Octavio Augusto Milego

Tam İsmi: Valencia Club de Fútbol

Takma İsimleri: Los Ches, (Yarasalar)

Yer Aldığı Lig: La Liga

Kulüp Başkanı: Lay Han Choon

Teknik Direktörü: Marcelino García Toral

Takım Renkleri: Siyah – Beyaz

Stadyumu: Mestalla Stadyumu

Stadyum Kapasitesi: 53.311

Resmi Sitesi: www.valenciacf.es

Valencia Hakkında Bilgi

Valencia Futbol Kulübü 18 Mart 1919 yılında kurulmuş bir takımdır. Kulüp İspanya’da kurulmuştur. Kurucusu ise Octavio Augusto Milego’dur. Octavio Augusto Milego, takım taraftarlarının büyük sevgisini ve saygısını kazanmış bir isimdir. Takım ismi İspanya’nın Valensia şehrine temsilidir. Tam ismi Valencia Club de Futbol ya da kısaca Valencia CF olarakta ifade edilen kulübün takma ismi ise dilimizde yarasalar anlamına gelen Los Chestir. Valencia takımı dünyanın en iyi liglerinden olan İspanya’nın en yüksek ligi La Liga’da mücadele etmektedir. Kulüp bu lige ilk defa 1931 yılında yükselmiş ve büyük başarılara imza atmıştır. İspanya’da Real Madrid ve FC Barcelona’dan sonra en favori takımdır. Kulübün; La Liga şampiyonluğu (altı kez), UEFA Kupa Galipleri Kupası, Fuar Şehirleri Kupası (iki kez), UEFA Süper Kupası (iki kez) olmakla birlikte daha birçok başarıları bulunmaktadır.

Takımın kulüp başkanı Lay Han Choon olup, Marcelino Garcia Toral ise teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Siyah – beyazlı takım Mestalla adında yaklaşık elli üç bin üç yüz kişilik stadyuma sahiptir. Kulübün resmi internet sitesine www.valenciacf.es adresinden ulaşmanız mümkündür.

Valencia Hangi Ülkenin

Cevap: Valencia takımı İspanya ülkesinindir.

Valencia Başarıları

La Liga

‘Kazanma (9):1936-1937 1937-1938 1939-1940 1941-42 1943-44 1946-47 1970-71 2001-02 2003-04

İkincilik (6): 1947-48, 1948-49, 1952-53, 1971-72, 1989-90, 1995-96

Copa del Rey

Kazanma (7): 1940-41, 1948-49, 1953-54, 1966-67, 1978-79, 1998-99, 2007-08

İkincilik (10): 1933-34, 1936-37, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1951-52, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1994-95

Supercopa de España.svg Supercopa de España

Kazanma (2): 1949, 1999

İkincilik (3): 2002, 2004, 2008

Segunda División

Kazanma (2): 1930-31, 1986-87

Avrupa

UEFA Kupası

Kazanma (3): 1961-62, 1962-63, 2003-04

kincilik (1): 1963-64

UEFA Kupa Galipleri Kupası

Kazanma (1): 1979-80

UEFA Süper Kupası

Kazanma (2): 1980, 2004

UEFA Intertoto Kupası

Kazanma (1): 1998

UEFA Şampiyonlar Ligi

İkincilik (2): 1999-00, 2000-01.