Hangi Ülkenin: İspanya
Kuruluş Yılı: 18 Mart 1919
Kurusucu: Octavio Augusto Milego
Tam İsmi: Valencia Club de Fútbol
Takma İsimleri: Los Ches, (Yarasalar)
Yer Aldığı Lig: La Liga
Kulüp Başkanı: Lay Han Choon
Teknik Direktörü: Marcelino García Toral
Takım Renkleri: Siyah – Beyaz
Stadyumu: Mestalla Stadyumu
Stadyum Kapasitesi: 53.311
Resmi Sitesi: www.valenciacf.es
Valencia Hakkında Bilgi
Valencia Futbol Kulübü 18 Mart 1919 yılında kurulmuş bir takımdır. Kulüp İspanya’da kurulmuştur. Kurucusu ise Octavio Augusto Milego’dur. Octavio Augusto Milego, takım taraftarlarının büyük sevgisini ve saygısını kazanmış bir isimdir. Takım ismi İspanya’nın Valensia şehrine temsilidir. Tam ismi Valencia Club de Futbol ya da kısaca Valencia CF olarakta ifade edilen kulübün takma ismi ise dilimizde yarasalar anlamına gelen Los Chestir. Valencia takımı dünyanın en iyi liglerinden olan İspanya’nın en yüksek ligi La Liga’da mücadele etmektedir. Kulüp bu lige ilk defa 1931 yılında yükselmiş ve büyük başarılara imza atmıştır. İspanya’da Real Madrid ve FC Barcelona’dan sonra en favori takımdır. Kulübün; La Liga şampiyonluğu (altı kez), UEFA Kupa Galipleri Kupası, Fuar Şehirleri Kupası (iki kez), UEFA Süper Kupası (iki kez) olmakla birlikte daha birçok başarıları bulunmaktadır.
Takımın kulüp başkanı Lay Han Choon olup, Marcelino Garcia Toral ise teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Siyah – beyazlı takım Mestalla adında yaklaşık elli üç bin üç yüz kişilik stadyuma sahiptir. Kulübün resmi internet sitesine www.valenciacf.es adresinden ulaşmanız mümkündür.
Valencia Hangi Ülkenin
Cevap: Valencia takımı İspanya ülkesinindir.
Valencia Başarıları
La Liga
‘Kazanma (9):1936-1937 1937-1938 1939-1940 1941-42 1943-44 1946-47 1970-71 2001-02 2003-04
İkincilik (6): 1947-48, 1948-49, 1952-53, 1971-72, 1989-90, 1995-96
Copa del Rey
Kazanma (7): 1940-41, 1948-49, 1953-54, 1966-67, 1978-79, 1998-99, 2007-08
İkincilik (10): 1933-34, 1936-37, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1951-52, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1994-95
Supercopa de España.svg Supercopa de España
Kazanma (2): 1949, 1999
İkincilik (3): 2002, 2004, 2008
Segunda División
Kazanma (2): 1930-31, 1986-87
Avrupa
UEFA Kupası
Kazanma (3): 1961-62, 1962-63, 2003-04
kincilik (1): 1963-64
UEFA Kupa Galipleri Kupası
Kazanma (1): 1979-80
UEFA Süper Kupası
Kazanma (2): 1980, 2004
UEFA Intertoto Kupası
Kazanma (1): 1998
UEFA Şampiyonlar Ligi
İkincilik (2): 1999-00, 2000-01.