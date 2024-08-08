Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'ın göbeğinde suikasta uğraması sonrası tüm dünya, İran'ın İsrail'e vereceği yanıta kilitlenmiş durumda. İran, önceki misilleme saldırılarında olduğu gibi sınırlı bir yanıt mı verecek yoksa İsrail'in canını gerçekten yakacak mı?BURSA (İGFA) - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar, Hamas lideri İsmail Haniye''ye düzenlenen suikast ile birlikte farklı bir boyuta taşındı. İsrail tarafından Tahran'ın göbeğinde katledilen Haniye'nin ardından, İran üzerinde hiç olmadığı kadar ciddi bir baskı oluştu. Tüm dünya ve özellikle Müslüman ülkeler İran'ın vereceği yanıtı bekliyor. İran ise bu konuda şu ana kadar temkinli hareket etti. İran'ın İsrail’e yapması muhtemel misillemeleri Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli yorumladı.

"İRAN, RUSYA'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ ALAMADI"

İran'ın Haniye suikastı sonrası Rusya'dan beklediği yanıtı alamadığını ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "İran, İsrail'e belki de hiç cevap vermeyebilir. Beklediklerini tam olarak alamadılar. Putin, büyük bir Orta Doğu savaşı istemiyor. Bu nedenle Putin, İran'a 'Bu savaşı genişletme!' telkininde bulundu. İran'ın savaşı genişletmesi durumunda karşısında ABD olacak. Bu durumda da Rusya devreye girmek zorunda kalacak. Rusya da şu anda böyle bir adım atmak istemiyor." dedi.

HİZBULLAH, İRAN ADINA SAHADA YER ALIYOR

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Fuad Şükr'ün suikastı üzerine yaptığı konuşmanın dikkate alınması gerektiğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Nasrallah, İran'ın daimi bir savaşa girmesine gerek olmadığını, meseleyi sahada kendilerinin hallettiğini ifade etti. Hizbullah, İran'dan gelecek silah desteğinin devamını istiyor. Bu sözleri Hasan Nasrallah mı söylüyor yoksa İran mı söylettiriyor tam olarak bilemiyoruz. Ancak İran'ın bu işte gönülsüz olduğunu biliyoruz. İran bu işte gönlü olsaydı nisan ayındaki misillemeyi daha ciddi yapardı." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ULUSLARARASI CAMİADA PRESTİJİ BÜYÜK YARA ALDI

İran'da şu anda genel bir öfkenin hakim olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "İran'ın tüm uluslararası camiada prestiji, saygınlığı ve itibarı büyük yara aldı. Misafir ettiği konuğunu koruyamadı. Sünni bir örgütün Sünni liderinin İran'da ölmesi Müslüman aleminde farklı etkilere de neden oldu. Suikastın gerçekleşme yöntemleri de belli olmaya başladı. İran'ın iddia ettiği gibi dışarıdan bir saldırı olmadığı, Devrim Muhafızları içerisinde devşirilen elemanların Haniye'nin yatağının altına bomba koydukları ve suikastın bu şekilde gerçekleştiği iddia ediliyor. İran şu anda işi uzatarak diplomasi yoluna yönelmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

HİZBULLAH'IN YANITI DAHA FARKLI OLABİLİR

İran dini lideri Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan bir saldırı için talimat verdiğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "İran dini lideri Hamaney olayın gerçekleştiği gün direniş ekseniyle bir araya gelerek İsrail'e doğrudan saldırmalarına dair talimat verdi. Bu emrin aynısı orduya da verildi. Vekil güçler kullanılmadan saldırının gerçekleşmesi talep edildi. ABD'ye göre İsrail'e olası saldırının iki dalga halinde gelmesi bekleniyor. Bu saldırılar İran ve Hizbullah üzerinden gerçekleşecek. Saldırıların yine füze ve dron saldırısı şeklinde olması bekleniyor. Ancak Hizbullah verdiği sinyallerde daha farklı bir yanıt vereceğini gösterdi. Hizbullah, sivil unsurlar da dahil tüm İsrail'i hedef alacağını ilan etti." ifadelerini kullandı.