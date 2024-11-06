İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, “ABD ve İsrail’in İran'ı Gerçek Vaad 3 operasyonundan vazgeçirmek için önleyici bir saldırı yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Yemen merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Fedevi, İsrail’e Tahran’ı hedef alan saldırı nedeniyle karşılık vereceklerini belirterek, “Siyonistlerin bizimle karşı karşıya gelecek güçleri yok. Siyonist rejim vereceğimiz karşılığı beklesin” dedi. Fedevi, İran’ın İsrail’e yönelik misillemesi öncesinde ABD ve İsrail'den İran'a yönelik bir saldırı olabileceği uyarısında bulunarak, “ABD ve İsrail’in İran'ı Gerçek Vaad 3 operasyonundan vazgeçirmek için önleyici bir saldırı yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu konuda İran ve direniş cephesi her türlü senaryoya hazırdır” ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme konusunda hazır olduğunu belirten Fedevi, “Siyonist rejime yanıt vermek için gerekli askeri kapasite ve silahlara sahibiz. Bu konuda hiçbir zaman geri adım atmadık. Siyonist rejimin sahip olduğu topraklar küçük ve rejimin içerisinde vurabileceğimiz büyük hedefler var” şeklinde konuştu.