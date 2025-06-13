Konuşmasında sert ifadeler kullanan Pezeşkiyan, İran’ın bu saldırılara güçlü ve meşru bir yanıt vereceğini, bunun da İsrail’i pişman edeceğini belirtti. Saldırıların hemen ardından yönetimi olay yerinde devraldıklarını söyleyen Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu’nun da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Diyaloğa açık bir tutum sergilediklerini, ancak egemenliklerine yönelik her saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, halktan sakin ve dirençli olmalarını istedi.

Pezeşkiyan, İsrail’i işgalci ve saldırgan bir rejim olarak nitelendirirken, İran’ın karşılık verme konusunda tereddüt etmeyeceğini ifade etti. İran’ın askeri kapasitesine ve direniş hattındaki rolüne güvendiğini belirten Cumhurbaşkanı, İsrail’e yönelik karşılığın derhal ve kararlı biçimde verileceğini söyledi. Meşru ve ezici nitelikteki bu yanıtın, İsrail’in eylemlerini pişmanlıkla karşılamasına yol açacağını dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, halktan söylentilere ve yürütülen psikolojik savaşa kulak asmamaları istendi. Silahlı Kuvvetlerin tam güvenlik ve operasyonel hazırlık durumunda olduğu vurgulandı, savunma sistemlerinin en üst düzeyde aktif hale getirildiği belirtildi.

Saldırılar sonrasında İran’ın Şehrud Vilayeti ve Bahreyn’de halk sokağa döküldü. Cuma namazının ardından toplanan kalabalıklar, İsrail’in saldırılarını kınadı. Şehrud’da bir araya gelen binlerce kişi, İran’ın topraklarına yönelik askeri operasyonları protesto etti ve ülkenin dini ve askeri liderliğine olan bağlılıklarını dile getirdi. Kalabalık, başkomutanın talimatlarına uymanın bir görev olduğunu vurguladı. Bahreyn’de düzenlenen gösterilerde de İsrail’in tutumu protesto edilirken, direniş eksenine bağlılık mesajı verildi.