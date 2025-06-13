Ankara’da yaşanan sıra dışı bir takas olayı, alışıldık araç satımının ötesine geçerek dikkatleri üzerine çekti. İsmi açıklanmayan bir kişi, yüksek piyasa değerine sahip BMW marka aracını, maddi değeri yüksek olduğu belirtilen dört özel cins kuşla değiştirdi.

O anlara tanık olanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç takas sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Olayın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları konuyu mizahi bir dille ele aldı. Özellikle bir kullanıcının "Kuşlar altın yumurtlamıyorsa bu işte sıkıntı büyük" yorumu binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar ise alışverişi "farklı bir yatırım modeli" olarak değerlendirdi.