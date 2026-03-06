İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran, akşam saatlerinden itibaren İsrail'in başkenti Tel Aviv'i füzelerle hedef aldı. İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, Tel Aviv'den patlama sesleri yükseldi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü. Bir füze, hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Düşen füze parçaları yangına ve hasara yol açtı. Bir füze ise açık bir alana isabet etti. Ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA