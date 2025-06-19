Tahran yönetimi, yapılan açıklamada Ajans’a bu tutumunu sonlandırma çağrısı yaptı. Açıklamada, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in Arak’taki ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından UAEA Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup gönderdi. Mektubunda, saldırının Cenevre Sözleşmeleri, Ajans tüzüğü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve diğer uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu vurguladı. Grossi’den bu tür saldırılara karşı sessiz kalınmamasını istedi.

İslami, Ajans’ın bu konudaki sessizliğini eleştirerek, İran’ın egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti. Ayrıca, UAEA’nın tutumuna karşı yasal süreçlerin başlatılacağını ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri’ne bağlı 40 savaş uçağıyla İran’a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendiği, saldırılarda Arak’taki nükleer reaktör ve Natanz’daki bir nükleer tesisin hedef alındığı belirtildi.