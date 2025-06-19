Truth Social hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, TikTok’a tanınan sürenin uzatıldığını ve bu doğrultuda başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Trump, platformun faaliyetlerine devam edebilmesi için kontrol hisselerinin en az yüzde 50’sinin bir Amerikan şirketine devredilmesini şart koştu. Aksi halde yasak kararının uygulanacağını belirtti. Ayrıca, Çin’in bu satışa onay vermemesi halinde Pekin’e yönelik tarifelerin devreye sokulabileceği uyarısında bulundu. Satışın gerçekleşmesi durumunda ise bazı ticari kolaylıkların sağlanabileceğini ifade etti.

TikTok, daha önce ABD'de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren yasa kapsamında kısa süreliğine erişime kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. Trump, başkanlık görevine başladığı ilk gün yasağın 75 gün ertelenmesine yönelik ilk kararı imzalamıştı. Son olarak bu süre 17 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.