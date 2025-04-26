İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, 516 kişi ise yaralandı. Limanda ciddi altyapı hasarı oluşurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

İran Ulusal Acil Durum Organizasyonu, patlamada yaralanan 516 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Devlet haber ajansı IRNA, yaralıların durumlarının değerlendirilmeye devam ettiğini bildirdi.

Patlamanın sebebine ilişkin ilk ifadeler, bölgede etkili olan 40 derecelik sıcak hava ile yanıcı maddelerin birikmesi sonucu çıkan küçük çaplı bir yangının hızla büyüyerek büyük bir patlamaya yol açtığını gösteriyor.

Öte yandan, Ulusal İran Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, patlamanın petrol tesislerine zarar vermediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yakıt depolama tankları, boru hatları ve rafinerilerin patlamadan etkilenmediği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, Hormozgan Eyaleti'ndeki yetkililerden olayla ilgili ön rapor talep etti. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Aref ise, bölge valisi ve Kızılay yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde patlamanın nedeninin ayrıntılı biçimde araştırılması ve yaralılara hızlı müdahale edilmesi talimatı verdi.

Patlamanın ardından İran Gümrük İdaresi, Bandar Abbas'taki Shahid Rajaee Gümrüğü'nden gerçekleştirilen tüm ihracat ve transit işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Uzmanlar, patlamanın meydana geldiği Shahid Rajaee Limanı'nın İran'ın dış ticaretinde kilit bir rol oynadığını ve bölgedeki lojistik ağlar açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Yerel medya, patlamanın şiddetinin 2020 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük liman patlamasıyla kıyaslandığını bildirdi.