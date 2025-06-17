İki ülke karşılıklı saldırılara devam ederken, İsrail medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD uçaklarının İran'a yönelik saldırılara katıldığını öne süren İsrail medyası, Beyaz Saray tarafından yalanlandı. ABD medyası ise Netanyahu'nun Trump'a baskı yaparak savaşa katılmasını sağlamaya çalıştığını yazdı. Son gelen bilgilere göre İsrail, İran'ın Genelkurmay Başkanı Şadmani'yi de öldürdü.

İsrail jetleri, Tahran’a düzenlediği hava saldırısında İran Genelkurmay Başkanı ve savaş karargâhı komutanı Ali Şadmani’yi öldürdü. Şadmani, İran’ın en üst düzey askeri yetkilisi olarak, hem Devrim Muhafızları hem de İran ordusunu denetleyen acil durum askeri karargâhının başındaydı.

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani, İran'da Devrim Muhafızları ile düzenli ordu arasında koordinasyonu sağlayan isimdi. Kısa bir süre önce İsrail'in ilk hava saldırılarında hayatını kaybeden eski komutan Alam Ali Raşid’in yerine getirilmişti. Son saldırıyla birlikte İsrail, İran’ın en üst düzey askeri yetkililerinden birini ikinci kez hedef almış oldu.