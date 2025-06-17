Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda English Home markasına ait çubuklu oda kokusunu “güvensiz ürün” olarak değerlendirdi. Ürünün satışına yasak getirilirken, piyasada bulunanların da toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, ürünün iç ambalajında dokunsal uyarı işaretinin yer almamasının, ilgili mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Bu durumun, “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 36. maddesi ile Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) standardına uygun olmadığı ifade edildi.

Kaynak: BÜLTEN