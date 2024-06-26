Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sesi ve görüntüsü kullanılarak yapay zekayla üretilen ve yüksek kazanç vaadiyle bazı banka hesaplarına para yatırılmasını istediği sahte videolara tepki gösterdi. Gerçek dışı videoların ‘itibar katline’ neden olduğunu belirten Ülker, “Asıl sorun sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların, yani müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yapay zeka aracılığıyla hazırlanan kendisinin görüntüsünün ve sesinin kullanıldığı sahte videolara tepki gösterdi. Katıldığı farklı toplantılardan elde edilmiş görüntülerinin ve sesinin üzerinde oynandığını ve yapay zeka aracılığıyla gerçek dışı videolar üretildiğini belirten Ülker, bunun “itibar katli” anlamına geldiğini vurguladı. Sosyal medya platformlarına da tepki gösteren Murat Ülker, “Asıl sorun, sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların, yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır. Şikayet ediyoruz fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu tip sponsorlu (reklamlı) yayınları nedense engellemeleri çok uzun sürüyor. Çünkü bunu bir reklam geliri olarak görüyorlar. Halbuki siyasi hassasiyet ya da müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle başka bazı paylaşımları, daha giriş yapmadan engelleyebiliyorlar. Bu dolandırıcılığa inşallah aldanan olmaz” ifadelerini kullandı.

Ev rahatlığında para kazanma vaadiyle dolandırıyorlar

Murat Ülker’in sesi ve görüntüsü kullanılarak hazırlanmış sahte videolarda, Ülker’in bazı ticaret platformlarının kurucu ortağı ve üyesi olduğu, kendisinin de yüz binlerce lira kazandığı iddia ediliyor. Aynı videolarda yasal ve katılımın sınırlı olduğu sistemle ev rahatlığında para kazanılacağı vaat edilerek, belirtilen hesaba belli miktar para yatırılması isteniyor.