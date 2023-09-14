Türkiye’nin dev bankaları arasında yer alan İş Bankası, bu hizmet kapsamında yer alan ülke bazlı ilk banka unvanına da sahip olmaktadır. Global listede en iyiler arasında yer alan İş Bankası hem bireysel hem de kurumsal alana yönelik şube, dijital ve diğer farklı alternatif alt yapıları sayesinde ülkemizde bulunan birçok bankaya hizmet kapsamında açık ara fark atmakta. Hemen her banka da oluşabileceği üzere İş Bankasında da çeşitli durumlardan kaynaklı olarak sorunlar yaşanabiliyor. Bunlar arasında sıklıkla meydana gelen ve birçok müşteriyi bezdiren sim kart bloke kaldırma işlemleridir. Konumuzun devamında ise sizlere sim kart blokesi neden konulur ve ana fikri sunan İş Bankası sim kart bloke kaldırma işlemlerine yönelik önemli yöntemler sunduk.

İş Bankası Sim Kart Bloke Neden Olur?

Genellikle internet ve mobil bankacılık ile ilgili işlemlerde sorun çıkaran sim kart bloke durumu diğer farklı bankacılık hizmetlerinde de birer problem olarak karşımıza çıkabiliyor. İş Bankası sim kart bloke neden olur sorusuna yönelik de birden fazla nedenin nüksetmesi diyebiliriz. Bunlar arasında ilk olarak GSM hattınızın değişimi sebep olabiliyor. Aynı operatör kapsamında olsanız dahi sim kart bloke işlemi devreye girebiliyor. İlk sorun bu olmak ile birlikte ayrıca farklı bir operatöre geçtiğinizde de sim kartın değişme prosedürü olduğundan aynı şekilde sim kart bloke durumu devreye girebiliyor. Bununla birlikte bazı durumlarda birden fazla telefona takılan hatlarda da müşterilerin sıklıkla karşılaştıkları durumlar arasında yer alıyor. Hemen aşağıda bu sorunu çözebileceğiniz 3 farklı kanal yolu üzerinden sim kart blokesini kaldırma ile ilgili bilgiler sunduk.

İş Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma Nasıl Yapılır?

İş Bankası Şubelerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Sim kartınıza gelen bloke durumunu ortadan kaldırmak adına yapabileceğiniz en bilinen yöntem şubelerde gerçekleşmektedir. Şube bankacılığı eskiye nazaran pek fazla tercih edilmese de vatandaşlarımız alışkanlık durumlarına bağlı olarak tüm işlemlerini halen şubeden gerçekleştirebiliyor. İş Bankası şubelerinden sim kart bloke kaldırma işlemi için gerekli olan tek şey nüfus cüzdanınız olmakta. Nüfus cüzdanınızla birlikte size en yakın İş Bankası şubesine giderek banka personeli ile birebir diyalog kurup sim kartınızın blokesini kaldırmak için talepte bulunabilirsiniz.

İş Bankası ATM’lerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Kartlı işlemlerin adresi haline gelen ATM’ler üzerinden sim kart bloke işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için size en yakın İş Bankası ATM’sine giderek kartınızı yuvaya yerleştirmeniz ve şifrenizi girmek yeterli. Akabinde sırasıyla “Daha Fazlası > Anında Bankacılık > Mobil Onay Kodu Bloke Kaldırma” adımlarını takip ederek sim kartınıza ait blokeyi kaldırma talimatı verebilirsiniz. Ortalama 2-3 dakika içerisinde sim kartı blokeniz tamamıyla kalkacak ve eskisi gibi mobil ya da internet bankacılığı gibi işlemleri rahatlıkla kullanabileceksiniz.

İş Bankası Müşteri Hizmetlerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Yukarıda fiziki olarak işlem yapabileceğiniz yöntemlerin dışında son olarak müşteri hizmetlerine bağlantı kurarak sim kart bloke işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bankaya ait 0850 724 0724 numaralı müşteri hizmetlerini aramak. Sizinle diyalog halinde olacak olan banka personelinin soracağı birkaç güvenlik sorusu sonrasında vereceğiniz doğru cevaplar göz önünde bulundurularak sim kart bloke kaldırma talebinizi işleme koyabilirsiniz. Ortalama 1-2 dakika sürecek olan bu işlem sonrasında tekrar mobil ve internet bankacılığı işlemlerinizi kullanabileceksiniz.