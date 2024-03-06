Türkiye İş Bankası, e-ticaret platformu Pazarama ile çiftçi kadınları desteklemek amacıyla ‘Kadının Gücü Geleceğin Tarımı’ kampanyasını başlattı.

İş Bankası Grubu, kadınların güçlenmesini desteklemeye yönelik yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Banka, e-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi platformu Pazarama ile tarım alanında faaliyet gösteren üretici kadınları güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla “Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı” kampanyasını başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, çiftçi kadınlara ve kadın kooperatiflerine ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırma imkânı sunacak projede, üretici kadınlara Pazarama’da alan tahsis edilerek, komisyon bedeli ve belli bir tutara kadar kargo bedeli ödemeden satış imkanı sunulacak. Aynı zamanda projeye dahil olan üretici kadınlar pazara erişim, kalite süreçleri, markalaşma, e-ticaret, pazarlama ve satış teknikleri, finansal ve zirai okuryazarlık gibi eğitimlerden de yararlanacak.

“Projemizin, üretici kadınlar için yeni fırsat alanları açacağına inanıyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bugüne kadar tarım bankacılığı alanında önemli adımlar atarak, Türkiye’nin tüm verimli ovalarında faaliyet gösteren üreticilerin teknoloji ve finansla güçlendirilmesi; böylece üretimde sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, “Pazarama iş birliğinde yürütülecek ‘Kadının Gücü Geleceğin Tarımı’ kampanyasının, gerek bireysel olarak gerekse kooperatifler aracılığıyla tarımsal üretimde aktif rol oynayan, yeniliğe ve gelişmeye açık çok sayıdaki üretici kadına yeni fırsat alanları açacağına inanıyoruz. 100. yılını kutlayan bankamız ilk günde olduğu gibi bugün de üretimin ve kadınların yanında olmayı sürdürüyor” dedi.

“Tüketiciye ulaşmakta zorluk yaşayan üretici kadınların yanındayız”

Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak şöyle konuştu: “İş Bankası Grubu’nun reel sektörü koruma misyonu doğrultusunda sadece müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform değil aynı zamanda satıcıyı, özellikle de yerel üreticiyi destekleyecek öncü bir marka olmak motivasyonuyla yola çıktık. Bu misyonumuz ile Anadolu’nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi çok önemsiyoruz. Bugün dijital çağın gereklilikleri ve müşteri ihtiyaçları, üreticiler için e-ticarette aktif rol almayı kaçınılmaz kılıyor. Pazarama da, bir e-ticaret platformu olmanın ötesine geçiyor, bu girişimci ruhu geniş kesimlere yaygınlaştırmayı da hedefliyor. ‘Kadının Gücü Geleceğin Tarımı’ kampanyası ile tarım gibi kritik bir sektördeki üretici ve girişimci kadınların yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu desteğin marka olma yolunda ilerleyen, ürün gamlarını genişletmek için çalışan, doğrudan tüketiciye ulaşmakta zorluk yaşayan kadınlar için bir yol açacağına inanıyoruz.”