İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araç hırsızı Nihat Y.’nin adresini tespit etti. Ekipler, İnegöl’ün kırsal Hocaköy Mahallesi’ndeki bir evde saklanan şahsın adresine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, hırsızlık suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan Nihat Y. ile üzerinde tabanca ele geçirilen M.Ö. ve A.Ö. yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nihat Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şahıs ise serbest bırakıldı.