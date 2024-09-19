Türkiye İş Bankası, müşterilerinin elektronik cihaz kullanımı kaynaklı enerji tüketimlerini nötrleyebileceği yeni bir uygulamayı İşCep’te hayata geçirdi.

Faaliyetlerinde sürdürülebilirliği odağına alarak doğal yaşamı ve ekolojik dengeyi koruma sorumluluğuyla hareket eden İş Bankası, bu yönde bir adım daha attı. Mobil bankacılık alanında Türkiye’de bir ilk olan uygulamayla banka müşterileri, elektronik cihazlarının enerji tüketimini İşCep üzerinden nötrleyebilecek ve bu tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, bireylerin enerji tüketimlerini daha çevreci hale getirmelerine yönelik çözümler sunan Greenzy platformuyla yapılan bu iş birliği, İşCep’in karbon nötr olma yolculuğunun ilk aşamasını oluşturuyor. İş birliğiyle, elektronik cihazların günlük enerji tüketimi hesaplanarak bu tüketim oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten doğan karbon nötrleniyor. Bu sayede çevreye verilen zarar azaltılırken, doğanın korunmasına da katkı sağlanıyor.

Banka, önümüzdeki dönemde müşterilerinin finansal ve finansal olmayan faaliyetlerinden kaynaklı karbon salımlarını da mobil uygulama üzerinden tamamen nötrlemeyi ve dijital bankacılık işlemlerinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyor.

“Düşük karbonlu ekonomi için emisyonları azaltmayı hedefliyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, yaptığı açıklamada, Greenzy iş birliğinin, çevreyi koruma ve doğal mirası geleceğe taşımaya yönelik yaklaşımlarının bankacılık ürün ve hizmetler alanındaki bir örneği olduğunu vurguladı.

Lüle, “İklim kriziyle mücadelede düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak için bankacılık faaliyetlerimizin yanında müşteri ve tedarikçi faaliyetlerinin yol açtığı emisyonları azaltmayı amaçlıyoruz. Greenzy ile yaptığımız iş birliği ile müşterilerimizin İşCep’ten Greenzy’ye erişerek, elektronik cihazları ve fosil yakıtlarla beslenen enerji tüketimleri kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji ürettikleri bir sistem kurduk. Böylece Geleceğe Orman çatısı altında başlattığımız bireysel sürdürülebilirlik adımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Mobil bankacılık uygulaması alanında ilk olma özelliği taşıyan bu iş birliğinin Geleceğe Orman ile birlikte farkındalığını artırmanın ötesinde sürdürülebilir gelecek için anlamlı bir katkı oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Karbon salımı nasıl nötrleniyor?

Açıklamaya göre bankanın müşterileri, İşCep’teki ‘Yeşil Enerji’ menüsünden Greenzy platformuna ulaşarak günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları dizüstü bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, elektronik bisiklet, e-scooter ve tablet gibi cihazların enerji tüketiminden kaynaklanan karbon salımlarını nötrleyebiliyor.

Örneğin, bir cep telefonunun günde iki kez tam şarj edilmesi için yıllık 10,5 kWh elektrik harcanıyor. Bu tüketim sonucunda oluşan yıllık 4,9 kg karbon salımı, Greenzy’nin güneş panellerinden elde edilen enerji ile nötrleniyor.

Ayrıca, "Enerji tüketimini yeşil enerjiye dönüştürme" hedefi, mobil uygulamadaki Geleceğe Orman’da karbon puan kazanılan işlemler arasında da yer alıyor. Uygulamada kullanıcıların çevre dostu bankacılık işlemleri ve günlük hayat aktiviteleriyle biriktirdiği karbon puanları belirli bir hedef değere ulaştığında, Türkiye İş Bankası tarafından adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışlanıyor.