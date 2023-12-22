Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ‘iş dünyasının mezunlarından memnun olduğu üniversiteler’ sıralaması açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) burada da farkını ortaya koyarak, memnuniyet oranın en yüksek olduğu ilk 3 devlet üniversitesi arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayımlandı. Türkiye’deki 208 üniversitenin yer aldığı raporda pek çok kriter ele alınırken, ‘iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı’ da burada açıklandı. Devlet üniversiteleri kategorisinde iş dünyasının mezunlarının çalışma şeklinden memnun olduğu ilk 3 üniversite arasında Bursa Teknik Üniversitesi de yer alma başarısı gösterdi. Yapılan anketlerde yüzde 92,5’luk memnuniyet alan BTÜ, listenin 3’ncü sırasına oturdu. Türk-Alman Üniversitesinin birinci sırada yer aldığı sıralamada, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ise 2’nci oldu. Sıralamada BTÜ’yü ise Sakarya ve Tarsus Üniversiteleri takip etti.

Bir Sonraki Hedef Zirve

BTÜ’nün istihdam oranında da pek çok üniversiteyi geride bıraktığını hatırlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerine göre BTÜ’lü öğrencilerin yüzde 18’i henüz mezun olmadan, toplamda yüzde 74’ü mezun olduktan sonra 6 ay içinde ve yüzde 90’ı ise 1 yıl içerisinde kendi alanlarında istihdam ediliyor. Aslında bu oran bile BTÜ’lü öğrencilerin ne kadar tercih edildiğinin bir göstergesi Son olarak YÖK tarafından açıklanan ‘iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranında’ da BTÜ, devlet üniversiteleri arasında 3’ncü sırada yer alma başarısı gösterdi. Bu, bizim sunduğumuz eğitim sistemimizin ve akademisyenlerimizin ne kadar kaliteli ve doğru yol izlediğinin göstergesi. BTÜ olarak başarılarla anılmaya devam edeceğimize ve daha fazla çalışarak zirvede yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.