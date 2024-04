İş dünyası temsilcileri, 1 yıl içinde Türkiye’nin 2 kez sandık başına gittiğine dikkat çekerek, “Mesleki eğitim, istihdam politikaları, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehrimizin deprem direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, mevcut alanların bir an önce bitirilmesi, kilit teknolojilerin ilçemize kazandırılması, dijital dönüşüme ilçemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar İnegöl’ü bekliyor” dedi.

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gitti. Yapılan seçimle 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlendi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimlerde vatandaşlar 207 bin 848 sandıkta oy kullandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verdi. İş dünyası, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin ekonomi gündemine dönmesi gerektiğine inanıyor.

“YENİ REFORMLAR İNEGÖL’Ü BEKLİYOR”

Seçimlerin ardından bir açıklama yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimleri tamamlandı. Sonuçlar ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Öncelikle sandığa gidip oyunu kullanan ilçemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Göreve tekrar seçilen Alper Taban Başkanı tebrik ediyorum. Yeni seçilen Meclis Üyelerimizi ve Muhtarlarımızı da tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizde atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle şehrimizin eksik alanlarıyla mücadeleye odaklanmalıyız. İlçemizin üretim gücünün korunması, artırılması ve firmaların sürdürebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz etmektedir. Bu konuda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehrimizin deprem direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, mevcut alanların bir an önce bitirilmesi, kilit teknolojilerin ilçemize kazandırılması, dijital dönüşüme ilçemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar İnegöl’ü bekliyor. Şimdi İnegöl için daha çok çalışma zamanı. Bizler iş dünyası olarak daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat için çalışacağız. Her kesimin bize ayak uydurmasını bekliyoruz” dedi.

