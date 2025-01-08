İş Gıda A.Ş., Yum! Brands'in franchise anlaşmalarını feshetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alınan bu tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin devam ettiğini duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

İş Gıda, açıklamasında şunları kaydetti: "Yum! Brands'in bugün kamuoyuna ilettiği, 'İş Holding iştiraki İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasının' fesih duyurusuna yönelik bilgilendirmemiz aşağıda yer almaktadır. Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine dahil etmiş, ilk 3 yıl içinde de toplam restoran sayısını yüzde 300 büyüme ile 537'ye çıkarmıştır. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan İş Gıda, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından 'Yum! Büyüme Ortağı' ödülüne layık görülmüştür. Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alınan bu tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."