Şanlıurfalı iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu, akşam saatlerinde Yusufkuyu Mahallesi yakınlarında bulunan otomobilinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kolsuzoğlu'nun vücudunda tabancadan kaynaklanan yara izlerini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kolsuzoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylar, otopsi sonuçlarıyla birlikte netlik kazanacak.