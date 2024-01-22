İş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nu bir eğlence mekanında darp eden şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sadıkoğlu’nun darp edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 20 Ocak’ta saat 00.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş kadını Yasemin Sadıkoğlu eğlence mekanında kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Saldırıda saçları kopan Sadıkoğlu, karakola giderek mekandan ve işletme yetkililerinden şikayetçi oldu. Darp olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Sadıkoğlu’nun darp edildiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yasemin Sadıkoğlu, ifadesinde eğlence mekanında lavaboya giden arkadaşını beklediği esnada daha önce tanımadığı bir kadının arkadan saçlarını çekerek saldırdığını, daha sonra mekanda bulunanların şahsı uzaklaştırdıklarını ancak iş yeri yetkilisi A.Y.K.’nın (36) da kendisini dışarı çıkardığını söyledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.K. (30) ve D.K. (34) isimli kadınlar ile A.Y.K. isimli şahıs olduklarını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.