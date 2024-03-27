Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Çanakkale Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokole, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Şahin Kahyaoğlu ve ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Seren Yazgı katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki “İş Sağlığı ve Güvenliği İş Birliği Protokolü” Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından imzalandı.

“İş Sağlığı ve Güvenliği İş Birliği Protokolü” çerçevesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki iş birliğini belirleyen protokol kapsamında, Akademik ve bilimsel çalışmaların yapılması, stajyerlerin iş kazası oranlarının azaltılması, farkındalık oluşturulması, iş kazalarını önlemek için proje çalışmaları yapılması, 2. ve 3. basamak hastanelerin İSG hizmetlerinin değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması, risk analizleri, iş kazaları, istatistikler, eğitim ve işe giriş muayenelerinin değerlendirilerek ortak çalışmaların yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüten personellerin mesleki alanda eğitimlerinin geliştirilmesi ve İSG ile ilgili konularda eğitici eğitimlerinin sağlanması, baz risk analizlerinin oluşturulması, ergonomik risk analizleri çalışması yapılması, KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) açısından risk analizleri deneme çalışmalarının yapılması, hastaneler için kullanılabilecek KKD ekipmanının daha ucuz ve ergonomik olarak geliştirilmesinin sağlanması, ihtiyaç duyulan iş ve branşlarda İSG profesyoneli yetiştirmek için ortak çalışma yapılması amaçlanıyor.