İsarören Mahalle Muhtarı İsmail Çıbukcu, İsaören Spor Başkanı Nuri Kıymaz ve mahalle gençleri Saadet Partisi’ni ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İsmail Çıbukcu, “İsarören’in gençleri hem spor takımlarına hem de köylerine faydalı işler yapmak için bir yola girdiler. Mahallemizdeki gençlerimize yönelik aktivitelerin artırılması için bir çok çalışma başlattık. Sağ olsun gençlerimiz de bizlerin arkasında duruyorlar. Yaptığımız çalışmaları istişare etmek ve destek almak için bir çok siyasi partimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu akşam da Saadet Partisi’ne geldik. Ben samimi karşılamalarından ve ilgilerinden ötürü ilçe başkan vekilimiz Hasan Eroğlu beye, Belediye Meclis Üyesi Fatih Mucahid Berber’e ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan görüşmede söz alan gençler mahallelerindeki top sahasının spor kulübüne tahsisi ile birlikte revize edilmesi ve mahallede her kesimin kullanabileceği çok amaçlı bir salon oluşturulması için destek talep ettiler. Özellikle mahallelerindeki top sahasının halı saha formatına çevrilmesiyle sadece kendi mahallelerinin değil, civar mahallelerin de ihtiyacını karşılayabileceğini ifade eden gençler bununla ilgili yaptıkları resmi başvuruların neticelerini beklediklerini ve bu anlamda Saadet Partisinden de destek istediklerini ifade ettiler.

İsaören muhtarı İsmail Çıbukcu ise kırsal mahallelerde bir an önce yeni imar düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade ederek, “Şu an mahalle sınırlarımızdaki yeni yapılaşmalarla birlikte alt yapı sorunları ile mücadele ediyoruz. Nihayetinde yeni bir imar planlamasına ihtiyaç her geçen gün artıyor. Eğer ki bir an önce planlama yapılmazsa bu sefer mevcut yapılaşmaya göre uydurmak zorunda kalacağız. Bu da idareye çok fazla maliyet yükleyecek.” dedi.



Muhtar Çıbukcu, mahalleyi İnegöl’e bağlayan yolun da Keles, Boğazova trafiğinin artması sebebiyle her zaman yoğun olduğunu belirterek, “Bu yolla ilgili de en azından gidiş ve geliş şeritlerinin yanına bisiklet, motosiklet ve traktörlerin kullanacağı bir emniyet şeridi yapılması gerek. Yine yolun büyük bir kısmında ışıklandırma zayıf olduğundan özellikle motosiklet ve bisiklet kullanıcıları için ciddi tehlike arz ediyor. Büyükşehir belediyemizin uhdesinde olan bu konu ile ilgili de destek bekliyoruz” dedi.