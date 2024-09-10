İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki zaman içerisinde deforme olan yolları hızlı bir şekilde onararak vatandaşların kullanımına sunduKOCAELİ (İGFA) - Yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli, konforlu ve modern yollar sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, zamanla deforme olan yolları da kısa sürede onarıyor. Bu kapsamda kent genelinde eksikleri gidermek adına titizlikle çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, asfalt yama çalışmalarıyla yolları daha güvenli hale getiriyor.

BÖLGE SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kabaoğlu Mahallesi Pırıl, Özpetek, Defne Ağacı, Çınar Ağacı, Karaoğlan, Mazhar, Yaşar, Kıvılcım, Gülay, Celil, Kemer Sokak’ta zamanla bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 1500 ton asfalt kullanarak bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.