Bilecik-Bozüyük Karayolunda Minibüs Devrildi

Bilecik'te bir otomobilin fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 karayolu üzerinde seyir halindeki Muhsin İ. idaresindeki 42 BDF 40 plakalı otomobil, Demirköy sınırlarına geldiğinde Mehmet Samet A.'nın kullandığı 11 DT 099 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilecik'te bulunan bir seramik fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi, minibüste ise bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.